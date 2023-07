Lauterbach will "Revolution im Krankenhaussektor"

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will mit einer "Revolution im Krankenhaussektor" die Kliniken in Deutschland aus einer "Notlage" befreien. Das System der Fallpauschalen müsse überwunden werden, sagte er nach Beratungen mit Vertretern der Länder und des Bundestags in Berlin.

