Früherer Premierminister Italiens: Silvio Berlusconi ist tot

Berlin Der frühere italienische Premierminister Silvio Berlusconi ist tot. Er starb im Alter von 86 Jahren in Mailand.

Silvio Berlusconi ist tot. Der frühere italienische Premierminister starb im Alter von 86 Jahren. Dies bestätigte ein Sprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatten mehrere italienische Medien berichtet. Berlusconi litt seit Längerem an Leukämie. Erst in der vergangenen Woche war er erneut ins Krankenhaus eingeliefert worden - nach Angaben seiner Ärzte zu Routineuntersuchungen.

Noch am Freitag hatte das San Raffaele-Krankenhaus in Mailand mitgeteilt, der Milliardär und Medienmogul "befindet sich aktuell für geplante Untersuchungen" in Zusammenhang mit seinem Blutkrebs. Lebensgefahr habe nicht bestanden.

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Silvio Berlusconi: Skandalumwitterter Medienmogul prägte Italien über Jahrzehnte

Berlusconi prägte das öffentliche Leben in Italien über Jahrzehnte in verschiedenen Rollen - nicht nur als Politiker, sondern auch als Medienmogul und langjähriger Eigentümer des Fußballvereins AC Mailand. Zwischen 1994 und 2011 war er dreimal Ministerpräsident. Im vergangenen September wurde er bei den Parlamentswahlen in den Senat gewählt. Seine Partei Forza Italia koaliert aktuell mit der Regierung der ultrarechten Ministerpräsidentin Giorgia Meloni.

Der frühere italienische Premierminister Silvio Berlusconi (Archivbild). Foto: dpa

Berlusconis Karriere ist aber auch von diversen Skandalen geprägt. Der umstrittene Politiker musste sich wegen Dutzender mutmaßlicher Wirtschafts- und Korruptionsdelikte und seiner Rolle bei den berüchtigten Bunga-Bunga-Sexpartys vor Gericht verantworten. 2013 wurde er wegen Steuerbetrugs rechtskräftig verurteilt.

Lesen Sie hier: Scholz’ schwierige Partnerin in Rom: Was Meloni jetzt will

In den vergangenen Jahren hatte Berlusconi mehrfach mit schweren Gesundheitsproblemen zu kämpfen. 2020 wurde der 86-Jährige mehrere Wochen wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus behandelt.

Auch interessant: Vatikan: OP von Papst Franziskus nach drei Stunden beendet

(fmg/dpa/AFP)

Mehr in Kürze.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de