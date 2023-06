Kurz erklärt- Das sind die Knackpunkte der EU-Asylpolitik

Die EU-Innenminister beraten heute in Luxemburg über Kernpunkte der gemeinsamen Asylpolitik. Bei den Gesprächen geht es um neue beschleunigte Asylverfahren an den Außengrenzen und eine gerechtere Verteilung der Migranten in der EU.

