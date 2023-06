Ukraine-Krieg: Polen offenbar an Kämpfen in Belgorod beteiligt

Warschau Belgorod: An den Kämpfen auf russischem Boden an der Grenze zur Ukraine ist polnischen Medienberichten zufolge auch Polen beteiligt.

Ukraine-Krieg Polnische Medien: Polen an Kämpfen in Belgorod beteiligt

Polnischen Medienberichten zufolge ist Polen an den Kämpfen in der russischen Region Belgorod an der Grenze zur Ukraine beteiligt. Dabei handele sich um Söldner, die unter dem Namen „Polnisches Freiwilligenkorps“ auf der Seite der ukrainischen Armee kämpften, berichteten die Online-Nachrichtenportale „Polsatnews.pl“ und „Wprost.pl“ am Sonntag.

Sie beriefen sich auf eigene Mitteilungen der Gruppe im Messaging-Dienst Telegram und ein Video, das Soldaten auf dem Weg in Richtung Belgorod zeigen soll. Lesen Sie auch: Angriffe in Russland: Krieg geht in neue, gefährliche Phase

Ukraine-Krieg: Polnische Söldner kämpfen wohl in Belgorod

Nach Informationen von „Polsat“ soll das „Polnische Freiwilligenkorps“ im Februar gegründet worden sein. Anfangs habe es als nur aus Polen bestehende eigenständige Einheit an der Seite der ukrainischen Armee gekämpft. Inzwischen agiere die Truppe auch gemeinsam mit einem „Russischen Freiwilligenkorps“. Wie viele Polen beteiligt sein sollen, ging aus den Berichten nicht hervor.

Russland führt seit mehr als 15 Monaten einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Inzwischen gibt es immer wieder auch Kämpfe und Angriffe auf russischem Boden, insbesondere in der Region Belgorod. (dpa)

