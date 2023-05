US-Abschieberegelung ausgelaufen - Ansturm von Migranten erwartet

Fr., 12.05.2023, 10.23 Uhr

In den USA ist eine während der Corona-Pandemie eingeführte Regelung ausgelaufen, die die sofortige Abweisung von Migranten an der Grenze zu Mexiko erlaubte. Viele Migranten hoffen, nun leichter in die USA zu gelangen - sehr zum Ärger der US-Republikaner.

