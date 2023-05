Bahn: Doch kein Mega-Streik? EVG stellt Ultimatum

Die Gewerkschaft EVG droht mit einem Mega-Streik ab Sonntag – nun stellt sie der DB wohl ein Ultimatum. Was steckt dahinter?

Demonstranten vor dem Berliner Hauptbahnhof: Die EVG hat in dem Tarifkonflikt bereits zwei Mal zu bundesweiten Warnstreiks aufgerufen.

Die Eisenbahngewerkschaft EVG droht der Deutschen Bahn mit einem Mega-Streik

50 Stunden lang sollen die Züge im Land ab Sonntag weitgehend stillstehen

Die Bahn hat reagiert und die Einstellung des Fernverkehrs für diesen Zeitraum angekündigt

Nun wendet sich die EVG laut einem Medienbericht mit einem Ultimatum an den Konzern

Berlin. Im Vorfeld des von der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) angekündigten 50-stündigen Warnstreiks hat die EVG der Deutschen Bahn ein Ultimatum vorgelegt. Damit keimt Hoffnung auf, dass beide Konfliktparteien sich doch noch aufeinander zubewegen könnten. "Die Deutsche Bahn hat bis heute, 12 Uhr, Zeit, den Warnstreik zu verhindern", sagte ein Gewerkschaftssprecher der "Bild"-Zeitung, wie diese am Freitagmorgen berichtete.

Am Donnerstagabend hatten sich beide Parteien dem Vernehmen nach angenähert. Die Deutsche Bahn sieht die Forderungen der EVG mittlerweile als erfüllt an. Die EVG müsse den Streik nun absagen, sagte DB-Personalvorstand Martin Seiler am späten Donnerstagabend. Die EVG sieht dies offenbar anders. "Wir haben die Bahn zwar zu Gesprächen gebracht. Aber als der Schlüssel zur Lösung schon auf dem Tisch lag, hat sie einen Rückzieher gemacht", sagte EVG-Verhandlungsführer Kristian Loroch. Er nannte den Vorschlag der Bahn ein "Scheinangebot".

Nach den bisherigen Plänen der EVG soll der Bahnverkehr ab Sonntagabend weitgehend ruhen. Von 22 Uhr bis Dienstagnacht um 24 Uhr soll im Fern-, Regional- und Güterverkehr auf der Schiene nichts mehr gehen, wie die EVG am Donnerstag mitteilte. Mit dem bundesweiten Warnstreik will die Gewerkschaft den Druck auf die Arbeitgeberseite im laufenden Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn und 50 weiteren Bahnbetrieben erhöhen.

EVG-Streit mit der Deutschen Bahn: "Arbeitgeber lassen uns keine andere Wahl"

„Da sich an den Verhandlungstischen nur wenig bewegt, wird jetzt noch einmal gestreikt“, teilte EVG-Tarifvorständin Cosima Ingenschay am Donnerstag mit. „Insgesamt streiken wir 50 Stunden und erhöhen damit den Druck deutlich, weil uns die Arbeitgeber keine andere Wahl lassen“, hieß es von Verhandlungsführer Kristian Loroch.

Die Deutsche Bahn hat den Streik scharf kritisiert. „Dieser irrsinnige Streik ist völlig grundlos und restlos überzogen“, erklärte Personalvorstand Seiler am Donnerstag. Statt Kompromisse zu suchen, wolle die EVG das Land „unglaubliche 50 Stunden lahmlegen“. Das sei ein Vollstreik ohne Urabstimmung und Millionen Reisende seien davon betroffen. Die Bahn zog Konsequenzen und kündigte an, den Fernverkehr für die Dauer des Streiks vollständig einzustellen.

Der Warnstreik soll von Sonntagabend, 22.00 Uhr, bis Dienstagabend, 24.00 Uhr, dauern. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Deutsche Bahn: Gewerkschaft will mindestens 650 Euro mehr

Die Tarifverhandlungen im Bahnsektor laufen seit Ende Februar. Es ist der dritte bundesweite Warnstreik, zu dem die EVG seither aufruft. Im März legte sie gemeinsam mit der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi große Teile des öffentlichen Verkehrs inklusive der meisten Flughäfen für einen Tag lahm. Der zweite Ausstand beschränkte sich im April auf einen Zeitraum von acht Stunden, sorgte aber ebenfalls für viele Ausfälle vor allem im Fernverkehr. Auf den Autobahnen blieben befürchtete zusätzliche Staus jedoch aus.

Die Gewerkschaft will bei den Verhandlungen mindestens 650 Euro mehr im Monat für die Beschäftigten herausholen oder zwölf Prozent bei den oberen Einkommen, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Deutsche Bahn will sich hingegen am Abschluss des öffentlichen Dienstes orientieren, der Ende April erzielt wurde.

Bahn-Streik: Arbeitgeber-Angebot kann bislang nicht überzeugen

Daran angelehnt hat der bundeseigene Konzern zunächst einen steuer- und abgabenfreien Inflationsausgleich in mehreren Stufen von insgesamt 2850 Euro vorgeschlagen. Darüber hinaus sollen Löhne und Gehälter ab März 2024 stufenweise erhöht werden - um insgesamt zehn Prozent für die unteren und mittleren sowie um acht Prozent für die oberen Lohngruppen. Bei der DB arbeiten 180.000 der 230.000 Beschäftigten, für die die EVG aktuell verhandelt.

Foto: picture alliance / SULUPRESS.DE | Torsten Sukrow

Ein entscheidender Knackpunkt bei den Verhandlungen war zuletzt der gesetzliche Mindestlohn: Rund 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten diesen aktuell bei der DB nur über Zulagen. Die EVG will vor den Verhandlungen über Tariferhöhungen zunächst den Mindestlohn von zwölf Euro in der Gehaltstabelle verankern. Etwaige Verhandlungsergebnisse würden dann auf diese zwölf Euro angerechnet. Einen Vorschlag der Bahn, mit dem die 12 Euro rückwirkend zum März dieses Jahres in die Tabellen aufgenommen werden sollten, wies die Gewerkschaft diese Woche zurück.

„Wir haben die Türen sperrangelweit aufgemacht, aber die EVG bleibt vor der Türe stehen“, erklärte DB-Personalvorstand Seiler. „Sie will partout nicht verhandeln und stattdessen ein Tarifdiktat durchsetzen.“

Betroffenen Reisenden sagte die Bahn umfangreiche Kulanzregelungen zu. Das Unternehmen will zudem so schnell und umfassend wie möglich über die Auswirkungen des Streiks informieren. (lro/mja/dpa)

