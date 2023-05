In der Nähe der ostukrainischen Stadt Bachmut rüsten sich ukrainische Soldaten für eine Gegenoffensive gegen die russischen Streitkräfte. Ob die erwartete Frühlingsoffensive den Sieg für die Ukraine bringen wird, da sind sich die Männer an der Front uneins.

Dnipro. Zahllose Ukrainer hat der Krieg verstümmelt. In einer Reha-Klinik in der Ost-Ukraine erfahren unsere Reporter, was den Patienten hilft.