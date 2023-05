Nach Graichen-Rauswurf: Nachfolger für Habecks Staatssekretär steht fest

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat die Entlassung seines Staatssekretärs Patrick Graichen mit einer Häufung von Fehlern in dessen Zuständigkeitsbereich begründet. In der Gesamtschau habe sich Graichen "zu angreifbar gemacht, um sein Amt noch wirkungsvoll ausüben zu können", sagte Habeck in Berlin.

Der Grünen-Politiker Philipp Nimmermann soll neuer Energie-Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium von Robert Habeck werden. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag in Berlin, zuerst hatte die „Süddeutsche Zeitung“ darüber berichtet. Derzeit ist Nimmermann Staatssekretär des hessischen Wirtschaftsministers Tarek Al-Wazir (Grüne). Nimmermann komme aus der Finanzwelt, berichtet die Zeitung.

Der promovierte Ökonom war demnach Chefvolkswirt der Frankfurter Privatbank BHF, ehe er 2014 Staatssekretär der schleswig-holsteinischen Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) wurde. Aus dieser Zeit kenne ihn auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, seinerzeit stellvertretender Ministerpräsident in Kiel. 2019 sei Nimmermann zurück nach Hessen gewechselt. Wann genau der 57-Jährige den neuen Posten antrete, sei noch offen.

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

News-Ticker zum Thema: Die aktuellen Entwicklungen und News im Ratgeber zum Thema Heizung und Heizen auf einen Blick

Graichen-Nachfolger: Philipp Nimmermann war bereits als Bundesbank-Chef gehandelt worden

Philipp Nimmermann (Grüne). Foto: Markus Scholz/dpa

Habeck hatte seinen Staatssekretär Patrick Graichen am Mittwoch in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Graichen hatte Ende April eingeräumt, dass er seinem Trauzeugen zu einem Chefposten bei der staatseigenen Deutschen Energie-Agentur verholfen hatte. Im Zuge weiterer Untersuchungen war zudem ein von Graichen gebilligtes Klimaschutz-Projekt ans Licht gekommen. Beantragt hatte es der Berliner Landesverband der Umweltorganisation BUND - in dessen Vorstand die Schwester Graichens sitzt. Für Kritik hatte auch die enge Vernetzung Graichens mit dem Öko-Institut und der Berliner Denkfabrik Agora Energiewende gesorgt.

Lesen Sie auch: Rüge von „Plagiatsjäger“ – Graichen lässt Doktorarbeit prüfen

Nimmermann hatte sich laut Bericht der „Süddeutschen“ in Hessen zuletzt vor allem um diverse Hilfspakete gekümmert, etwa Corona-Hilfen für Unternehmen oder den Härtefallfonds in der Energiepreiskrise. Zwischenzeitlich sei er auch für einen Vorstandsposten bei der Bundesbank gehandelt worden. Die Grünen-Obfrau im Energieausschuss, Lisa Badum, äußerte sich froh, dass die Nachfolge Graichens so schnell geregelt worden sei. Es sei gut, jemanden mit viel Verwaltungserfahrung in der Position zu haben. (fmg/dpa/afp)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de