Banken legen eigene Unterstützungsprogramme auf

Viele Mittelständler sind in der Corona-Krise auf schnelle finanzielle Unterstützung angewiesen. Sie sollen von der Förderbank KfW Kredite Kredit für Investitionen und Betriebsmittel beantragen können.

In der Corona-Krise sind Unternehmen mehr denn je auf schnelle finanzielle Unterstützung angewiesen. Die Sparkassen als klassische Mittelstandsfinanzierer und auch die Volksbanken in unserer Region haben zum Teil bereits eigene Unterstützungsprogramme aufgelegt.

Jürgen Brinkmann, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Brawo. Foto: Stefan Lohmann / Archiv

Die Volksbank Brawo bietet etwa Firmenkunden mit dringenden Liquiditätsengpässen „kurzfristige und unbürokratische Hilfe“ an, wie sie mitteilte. Über die Webseite volksbank-brawo.de/corona-hilfe können Kunden demnach die Aussetzung für die Ratenzahlung des Firmenkundendarlehens oder weitere Liquiditätsmittel beantragen. „Auch in schwierigen Zeiten stehen wir selbstverständlich an der Seite unserer Kunden“, sagte der Brawo-Chef Jürgen Brinkmann.

Auch die Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg-Celle teilt auf Anfrage mit, ein Hilfsprogramm gestartet zu haben. „Ziel des Programms sind schnelle Kredit- und Liquiditätshilfen für die von der Corona-Krise betroffenen Unternehmen und Selbständigen. Diese Hilfen werden wir unseren Kunden unbürokratisch zur Verfügung stellen“, erklärte Vorstandschef Stefan Gratzfeld. Man sei bereit, individuelle Lösungen zu finden, die der jeweiligen Situation des Kunden gerecht werde. Dazu zähle unter anderem eine Tilgungsaussetzung bei Krediten. Schon Mitte vergangener Woche hätten der Sparkasse Kreditanfragen im dreistelligen Bereich vorgelegen.

Banken erwarten Kreditausfälle

Die Braunschweigische Landessparkasse (BLSK) berichtet, dass bereits bestehende Kreditlinien von Firmenkunden zunehmend in Anspruch genommen würden, vor allem um kurzfristige Finanzierungsengpässe zu decken. Die BLSK rechnet außerdem damit, dass mehr Unternehmen als üblich Darlehen nicht zurückzahlen können. „Mittelfristig werden die zu erwartenden Kreditausfälle die Profitabilität im Kreditgeschäft belasten“, erklärte eine Sprecherin.

Auch die Volksbank Wolfenbüttel teilte mit „alle in unserer Macht stehenden Möglichkeiten auszuschöpfen, um gemeinsam mit unseren Kunden individuelle Lösungen zu finden“. Die Sparkasse Hildesheim-Goslar-Peine verspricht ihren Firmenkunden ebenfalls die kurzfristige Unterstützung. Wie alle anderen Institute hat sie zudem die vorübergehende Schließung mehrerer Geschäftsstellen bekannt gegeben. Die Sparkassen und Banken empfehlen ihren Kunden die digitale und telefonische Beratung und haben dazu jeweils Informationen auf ihren Webseiten.

„Wollen uns zeitnah mit Förderinstituten abstimmen“

Außerdem verweisen die Institute darauf, dass zur genauen Umsetzung der von der Bundesregierung beschlossenen Liquiditätshilfen noch Fragen offen seien. Michael Arndt, Firmenkunden-Chef bei der Brawo, erklärte am Freitag, diese Fragen zeitnah mit den Förderinstituten abstimmen zu wollen und dann Anfang dieser Woche weitere Informationen zum Inhalt und Antragsprozess der Hilfsangebote geben zu können.