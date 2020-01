Österreich gegen neue "Sophia"-Mission

Berlin. Österreich hat sich gegen eine neu aufgesetzte Marinemission "Sophia" ausgesprochen. "Für uns ist klar, dass ein Wiederaufleben der Mission in dieser Form undenkbar ist", sagte der neue österreichische Außenminister Alexander Schallenberg im "Morning Briefing"-Podcast von Gabor Steingart. "Wir wollen jetzt keine Seenot-Rettungsmission in Libyen. Das ist nicht das, was das Land braucht." Libyen brauche eine rasche Umsetzung des Friedensprozesses, der in der Berliner Konferenz verabredet worden sei.

