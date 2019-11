Niedersachsens beste Landwirtschafts-Azubis

Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen hat 60 junge Frauen und Männer im Thünen-Institut in Braunschweig für ihre herausragenden Leistungen in der Ausbildung beziehungsweise in der Fortbildung geehrt. Kammer-Präsident Gerhard Schwetje gratulierte den Jahrgangsbesten in Berufen wie Landwirt,...