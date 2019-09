Warnstreik bei Postbank legt in Niedersachsen 40 Filialen lahm

Hannover. Darunter sind auch Filialen in Bremen betroffen. Wegen des Warnstreiks bei der Postbank standen die Kunden am Freitag vor verschlossenen Filialen.

Wegen eines Warnstreiks bei der Postbank haben die Kunden am Freitag bei 40 Filialen in Niedersachsen und Bremen vor verschlossenen Türen gestanden. Diese Zahl nannte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. 400 Streikende seien zu einer Kundgebung vor der Deutschen Bank in Hannover gekommen. Auch am Samstag werde bei der Tochter der Deutschen Bank gestreikt.

Verdi will mit den Warnstreiks in mehreren Bundesländern Druck auf die Arbeitgeberseite machen. „Wir erwarten endlich ein verhandlungsfähiges Angebot“, sagte Jörg Reinbrecht, Fachbereichsleiter Finanzdienstleistungen für Niedersachsen-Bremen.

In der Tarifrunde hatte die Deutsche Bank nach Gewerkschaftsangaben zuletzt ein Prozent mehr Gehalt angeboten. Verdi erklärte die Verhandlungen für gescheitert und leitete eine Urabstimmung über einen unbestimmten Streik ein. Diese läuft bis Ende kommender Woche.

Verhandelt wird für etwa 12.000 Beschäftigte in der DB Privat- und Firmenkundenbank, den Postbank-Filialen sowie bei Tochterunternehmen. Die Deutsche Bank baut derzeit radikal um. Spekuliert wird über Einschnitte im Filialnetz und einen neuen Standort für die Bonner Postbank-Zentrale. dpa