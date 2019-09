Heißer Scheiß in Wolfsburg

Tschüss Auto, Einzelkämpfer, Ellenbogen, Evolution und Routine. Hallo neue Mobilität, Revolution, Veränderung, Querdenker, Wolfsburg und heißer Scheiß. Mit ungewohnten Tönen – stets auf Englisch – wendet sich VW an die Öffentlichkeit. Wer die Ansprache ersonnen hat, wer erreicht werden soll und wer bei VW den Mut zum Mut hat, erläutern VW-Personalvorstand Gunnar Kilian und Andrea Morgan-Schönwetter, verantwortlich für die Personalbeschaffung, im Interview mit unserer Zeitung auf der Internationalen Automobil-Ausstellung in Frankfurt.

Am VW-Messestand auf der Internationalen Automobil-Ausstellung in Frankfurt liegen kleine Büchlein, die wie ein Daumenkino gelesen werden können und unter anderem oben genannte Botschaften enthalten. Wen wollen Sie damit erreichen?

Gunnar Kilian: Wir sprechen damit IT-Nachwuchskräfte an, die Volkswagen als Arbeitgeber bisher nicht automatisch im Sinn hatten. Wir wollen mehr als bisher ihr Interesse für Volkswagen als Arbeitgeber wecken – oder noch besser: Wir wollen sie begeistern und gewinnen. Viele unserer Fachbereiche haben Bedarf an Experten. Wir stellen ein.

Mit der überraschenden Aussage „Goodbye Auto“ beginnt die Broschüre. Foto: Hannah Schmitz

Sollte Sie potenziellen Nachwuchs nicht besser über andere Kanäle ansprechen, statt über ein Daumenkino?

Andrea Morgan-Schönwetter: Klar, das machen wir natürlich. Wir haben parallel zum neuen Markenauftritt, der hier in Frankfurt präsentiert wurde, unsere Internet-Seite „www.hello-possible.de“ freigeschaltet. Man erreicht sie natürlich auch mobil. Außerdem werden wir mit Kampagnen in Berlin und bundesweit um IT-Fachkräfte werben.

Warum polarisieren Sie in Ihrer Ansprache? „Goodbye Auto“, tschüss Auto, ist eine für einen Autobauer doch recht ungewöhnliche Aussage...

Morgan-Schönwetter: Der neue Markenauftritt bedeutet ja nicht nur Veränderung des Logos. Das Ganze steht im engen Zusammenhang mit unseren Werten. Wir übernehmen Verantwortung, wir wagen Neues, wir stehen für Vielfalt und Teamgeist. Das machen wir in unserer Kampagne sehr deutlich.

Dann kommt sofort der Aha-Effekt: Hallo, neue Mobilität. VW bleibt also der Branche treu. Foto: Hannah Schmitz

Warum ist es Ihnen so wichtig, auf die Werte hinzuweisen?

Morgan-Schönwetter: Die junge Generation will nicht nur arbeiten, um Geld zu verdienen. Junge Leute wollen sich mit den Werten ihres Arbeitgebers identifizieren.

Welche Fachkräfte suchen Sie?

Morgan-Schönwetter: Wir fokussieren mit der Kampagne vorrangig auf Experten aus den Feldern Digitalisierung, Software-Entwicklung, Vernetzung und Elektrifizierung. Wir sind aber sicher, dass ihre Strahlkraft auch andere Berufsgruppen erreicht.

Wie viele Fachkräfte suchen Sie?

Morgan-Schönwetter: Beim Thema Digitalisierung/Elektrifizierung geht es in der näheren Zukunft um rund 2000 Stellen.

Setzen Sie ausschließlich auf eine Online-Kampagne?

Morgan-Schönwetter: Nein, speziell in Berlin werden wir mit sehr plakativer Außenwerbung auf uns aufmerksam machen. Groß und unübersehbar! Dort gibt es genau die Fachkräfte, die wir suchen. Und Wolfsburg liegt ja quasi um die Ecke. Das werden wir im Herbst deutlich darstellen. In einem zweiten Strang unserer Kampagne geht es um Frauen in der IT. Die sprechen wir allerdings bundesweit — auch in Frauenzeitschriften — an.

Wer hat die Kampagnen ersonnen?

Morgan-Schönwetter: Wir hier bei Volkswagen — natürlich im Austausch mit Agenturen.

Und wer hatte den Mut, konventionelle Pfade zu verlassen und mutiger und frecher zu werden?

Morgan-Schönwetter: Das waren auch wir. Wir haben ein ganzes Buch voller Ideen. Es war uns einfach wichtig zu zeigen, dass Volkswagen sich verändert und auf Eigenschaften wie Mut, Elan, Begeisterung und Zuversicht setzt.

Kilian: In den klassischen Berufen unserer Branche, bei Ingenieuren und Kaufleuten, haben wir großen Zulauf. Aber beim Thema Digitalisierung stehen wir im verschärften Wettbewerb mit den weltgrößten Tech- und Software-Konzernen. Da müssen wir etwas tun. Denn leider wissen viele Kandidaten gar nicht, welche interessanten Aufgaben und Möglichkeiten wir ihnen bieten. Also ändern wir das. Andrea Morgan-Schönwetter ist nun seit Januar an Bord, sie hat ihr Team aufgestellt, dazu gehören auch Experten von außen, nun startet die Kampagne.

Morgan-Schönwetter: Wir gehen authentisch und unkompliziert auf die Talente zu. Wir wollen ihnen zeigen: Bei Volkswagen kannst du etwas bewegen, du kannst mitgestalten, Dinge verändern, in tollen Teams arbeiten. Und wir machen ihnen klar, wie viel IT schon heute in einem modernen Auto steckt.

Warum wird denn Volkswagen als nicht mehr so attraktiv wahrgenommen?

Kilian: Volkswagen war und ist ein attraktiver Arbeitgeber. Aber: Digital-Experten sind heiß umworben — branchenübergreifend. Leider wissen die wenigsten, dass wir mit konzernweit rund 12.000 Mitarbeitern in unserer Unternehmens-IT und nochmals rund 5000 in der Car-IT bereits ein großer IT-Arbeitgeber sind. Also ahnen viele nicht, dass sie bei uns in Top-Projekten flexibel, selbstbestimmt und in flachen Hierarchien arbeiten können — und das Ganze mit sehr guten Entwicklungschancen, einer attraktiven Vergütung und tollen betrieblichen Regelungen wie etwa mobiler Arbeit. Die nutzen schon heute etwa 20.000 Beschäftigte bei Volkswagen. All das wollen wir transportieren. Wir gehen zu den Talenten und sagen: Kommt, schaut es Euch an!

Haben Sie dabei nur Hochschulabsolventen im Blick?

Morgan-Schönwetter: Es geht auch um den sogenannten verdeckten Arbeitsmarkt; um Experten, die vielleicht über Veränderung nachdenken, aber noch nicht wissen wie und wohin. Ihnen wollen wir zeigen, dass es ein perfektes Angebot gibt. Dafür haben wir Experten im Team, die den Markt sehr gut kennen und helfen können.

Sie haben also eigene Headhunter?

Morgan-Schönwetter: Wir haben Leute, die sprechen die Sprache der Szene, die kennen sich aus, die entdecken Talente.

Kilian: Wir haben das Recruiting an sich neu aufgestellt. Wir haben dort ebenso erfahrene Personalerinnen und Personaler von Volkswagen wie eine Handvoll neuer Kollegen, die umfassende Erfahrung auf dem Arbeitsmarkt für Tech-Talente mitbringen. Auch hier macht die Mischung den Erfolg. Wir gehen aktiv auf potenzielle Kandidaten zu, machen eigene Veranstaltungen, sind auf Events und Messen präsent. Zugleich werden wir bei der Einstellung schneller und effizienter und verbessern die Erfolgsquoten. Bisher erfolgte das Recruiting dezentral durch die einzelnen Personalbereiche, die den Abteilungen zugeordnet waren. Die Folge: Passte ein Bewerber nicht zum suchenden Bereich, ging er allzu leicht verloren, obwohl er in einem anderen Bereich vielleicht die Idealbesetzung gewesen wäre. Das soll künftig nicht mehr passieren.

Ihre neue Ansprache ist auch eine hohe Verpflichtung. Neue Werte müssen gelebt werden, sonst erleben Fachkräfte, die auch deshalb zu VW gehen, eine herbe Enttäuschung. Können Sie dieser Verpflichtung gerecht werden?

Kilian: Volkswagen und vor allem unsere Mannschaft bilden schon immer eine tolle Gemeinschaft, das hat mir erst unlängst wieder ein Top-Manager bestätigt, der aus einem anderen Unternehmen zu uns kam. Und vieles bei Volkswagen verändert sich momentan positiv, immer mehr kommt dabei von innen heraus. Dazu ein kleines Beispiel: Volkswagen will schrittweise CO 2 -neutrale Mobilität erreichen, und zunehmend gibt es dazu Vorschläge aus den Bereichen, wie diese selbst aktiv zur CO 2 -Reduzierung beitragen können — und zwar ohne einen Auftrag „von oben“. Das zeigt: Neues Denken, neue Haltung, neue Werte setzen sich durch.