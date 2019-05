Handwerks-Präsident: „Die EU ist für das Handwerk elementar“

Die Wahlbeteiligung an der Europawahl am vergangenen Wochenende lag bei rund 51 Prozent, in Deutschland sogar bei 61,4 Prozent. Dieser Anstieg freut auch die Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade. „Ich bin überzeugt, dass die Vorteile der EU bei weitem überwiegen und dass es sich lohnt, das...