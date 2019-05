Ikea-Mitarbeiter in Braunschweig lassen die Arbeit ruhen

Im Tarifstreit für den niedersächsischen Einzelhandel haben am Mittwoch Ikea-Mitarbeiter in Braunschweig und Großburgwedel ihre Arbeit niedergelegt. Nach Angaben der Braunschweiger Betriebsratschefin Britta Bittner beteiligten sich in der Löwenstadt 36 Beschäftigte an dem ganztägigen Warnstreik ab...