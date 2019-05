Salzgitter AG: Keine unrechtmäßigen Eingriffe bei Aurubis

Die Hauptversammlung der Salzgitter AG am Donnerstag in der Stadthalle Braunschweig verspricht, ungewöhnlich turbulent zu werden. Werner Marnette, Aktionär der Salzgitter AG und ehemaliger Chef der Hamburger Kupferhütte Aurubis, will dort seine Kritik am Salzgitteraner Stahlkonzern vortragen. Der...