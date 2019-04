IT-Probleme bremsen Golf 8 und ID.

Das Foto zeigt eine Studie des ID. Die Serienproduktion des ersten Modells der neue E-Auto-Generation soll in der zweiten Jahreshälfte in Zwickau anlaufen, die Auslieferung erst im nächsten Jahr. Das Auto ist außen so groß wie ein Golf, verfügt aber dank der neuen Architektur über deutlich mehr Platz im Innenraum.