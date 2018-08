„Wir fordern euch heraus“

Mit großer Nervosität erwarten Politiker, Unternehmer und Verbraucher in der Türkei den Beginn der neuen Handelswoche an diesem Montag. Nach dem dramatischen Absturz der Lira am Freitag, als die türkische Währung binnen eines einzigen Handelstages fast ein Fünftel ihres Außenwerts verlor, rechnen manche Analysten mit einer Erholung. Mehr als eine technische Reaktion wäre das aber wohl nicht. Die Türkei droht in eine Finanzkrise...