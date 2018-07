Merkel besucht Pfleger in Altenheim

Pfleger Ferdi Cebi (l-r), Bundeskanzlerin Angela Merkel und Martin Wolf, Vorstand vom St. Johannisstift, stehen vor dem Altenheim. Die Kanzlerin löst mit ihrem besuch eine Zusage ein, die sie in einer ZDF-Sendung im vergangenen Wahlkampf gegeben hat. Vor Ort will der ihr nun einen Einblick in den Alltag der Pflege geben. + Foto: Ina Fassbender / dpa

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den Pflegeberuf gewürdigt. Sie besuchte am Montag das Evangelische Altenheim St. Johannisstift in Paderborn, um sich ein persönliches Bild von der Arbeitssituation in der Pflege machen. Die CDU-Chefin war der Einladung des Paderborner Altenpflegers Ferdi Cebi gefolgt. Merkel traf zunächst Senioren in ihren Wohnbereichen und nahm anschließend an einer Kaffeetafel mit den Bewohnern teil. In einem Gespräch mit dem Personal betonte Pfleger Cebi die Bedeutung von flächendeckenden Tarifverträgen und einer Fünf-Tage-Woche zur Bekämpfung des Personalmangels. Er mahnte, dass nicht nur das Negative in der Pflege gezeigt werden dürfe. Der Altenpfleger hatte Merkel im September in einer Wahlsendung nach Paderborn eingeladen. epd