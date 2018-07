Millionen-Investition in Wolfsburg

. 130 Millionen Euro investierte die Volksbank Braunschweig-Wolfsburg (Brawo) bislang in den Brawo-Park am Braunschweiger Hauptbahnhof. Der Vorstandsvorsitzende Jürgen Brinkmann erklärte nun in einem Pressegespräch mit unserer Zeitung, dass die Bank mindestens die gleiche Summe in die Entwicklung der Brawo-City in Wolfsburg stecken will. Diese soll am nördlichen Ende der Innenstadt, dem Nordkopf, entstehen. Seit der Fusion der...