Streit zwischen VW-Zulieferer und IG Metall spitzt sich zu

Seit 21 Tagen bestreiken die Belegschaften des Autozulieferers Neue Halberg-Guss (NHG) in Leipzig und in Saarbrücken die Werke. Ihnen droht die Schließung eines Werks sowie Stellenabbau. Wegen des Streiks können Motorblöcke an die Kunden aus der Autoindustrie, darunter Volkswagen und Opel, nicht...