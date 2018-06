VW und Ford flirten miteinander

Audi, Porsche und Volkswagen selbst haben am Mittwoch Kooperationen mit externen Partnern angekündigt. Das Ziel: Kostenersparnis, Know-how-Gewinn und eine größere Marktmacht. Der größte Fisch in diesem Kooperationsteich: die geplante Zusammenarbeit von VW und Ford. Beide Unternehmen bestätigten am...