Wird Schot neuer Audi-Chef?

Der neue Vorstandschef Hebert Diess will vieles bewegen im VW-Konzern. Vor allem aber will er bei all den anstehenden Veränderungen Tempo machen. Und der Autobauer soll endlich entscheidend vorankommen bei der Aufarbeitung des Abgas-Skandals. Diess drängelt. Eine Art Schützenhilfe könnte Diess am...