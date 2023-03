Braunschweig eSports – Daniela und Flo zur Faszination Gaming

Zu Gast in der heutigen Folge sind Daniela Hardt und Florian Kleinschmidt von Braunschweig eSports. Braunschweig eSports ist der erste reine eSport Verein der Stadt. Im eSport, also dem wettbewerbsmäßigem Zocken an PC und Konsole tritt der Verein im Amateurbereich an. Es gibt Teams für die Spiele Counter Strike, League of Legends und Valorant. Daniela ist Team-Kapitänin des League of Legends-Teams, Florian zockt Counter-Strike und ist Vereinsvorsitzender. Mit ihnen spricht Joschka darüber, warum es mehr Spaß macht, gemeinsam im selben Raum gegen Online-Gegner zu spielen, wie sich die eSport-Szene in Deutschland entwickelt hat und warum Frauen im eSport immer noch in der Unterzahl sind.

