"Wölfe-Talk": Die drei dicken Bs und der Schmadtke-Abschied

Wolfsburg. Geben zwei Niederlagen Grund zur Sorge? Wie schnitt der VfL auf dem Transfermarkt ab? Und was bedeutet Schmadtkes Abschied?

Die schöne Erfolgsserie des VfL Wolfsburg ist vorbei. Seither gab’s zwei Niederlagen in Folge. Das gibt aber noch keinen Anlass für tiefe Sorgenfalten. Allerdings: Als nächster Gegner kommt der große FC Bayern in die VW-Stadt.

Außerdem blicken wir in der neuen Folge unseres „Wölfe-Talk“-Podcasts auf die Transferaktivitäten der Grün-Weißen. Vier Abgänge stehen in diesem Winter einem Neuzugang gegenüber. Diese Wechselperiode war gleichzeitig die letzte für Jörg Schmadtke. Am 31. Januar hat der 58-Jährige sein Amt als Geschäftsführer beim VfL niedergelegt. Für ihn übernimmt der bisherige Sportdirektor Marcel Schäfer. Zum Abschied gab’s dann auch noch Umarmungen – auch für einen unserer Sportredakteure.