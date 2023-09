Mutmach-Podcast: "Wie oft wolltest Du Dich in 30 Ehejahren scheiden lassen, Schatz?“

Lovestorm für den Kanzler, Tod durch Überdosis Deo, Taubheit durch Viagra und ein Leberfleck als Familien-Tattoo – im Mutmachpodcast von Funke präsentieren Paul und Hajo Schumacher wieder Wichtiges, Witziges und Wirres für die neue Woche: Was Merz und Lawrow gemeinsam haben. Pistorius als Bundestrainer? Die unerhörte Botschaft der Graugans. Warum gehen linke Blätter wie Katapult oder Titanic ein? Spätsommer-Blues mit Lana del Rey. Venezianischer Exhibitionismus mit Kanye West. Stammt „pink“ von „pinkeln“? Bammel vor FFF und das Traumpaar Esken/Buschmann. Plus: Der unermüdliche Politikerklärer Jörg Quoos verrät, was die Woche im politischen Berlin bringt. Folge 647.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

