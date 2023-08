Techno-Pastor Viktor Weber - meine erste Reise (38)

"Das Bein, das sich zum Tanze regt, das wird im Himmel abgesägt“ - mit derlei Weisheiten wuchs Viktor Weber auf und fand das Summercamp der Evangelikalen in den USA natürlich viel zu lasch. Dort durfte man ja sogar Rockmusik hören, die vom Teufel gemacht ist. Im Sommerspezial des Mutmachpodcasts von Funke erzählt der Berliner Techno-Pastor Weber, wie er das ständige Umarmen schätzen lernte und wie ihn der Blick vom World TradeCenter in New York im Sommer 2001 zum Philosophieren anregte. Kaum war Viktor Weber wieder in Deutschland, fielen die Türme.

Meine erste Reise - das Sommerspezial des Mutmachpodcasts von Funke. Kurz, aber täglich berichten Prominente vom ersten Mal ganz allein unterwegs, von Liebe, Drama, Drogen, Affären, Verhaftungen, Kohldampf und chronisch leeren Portemonnaies.