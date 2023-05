Der ESC - Europas kulturelle Waffe gegen Putin

Bremens Bovensiepen ist der Füllkrug der SPD. Mit Hildegards Orgon-Akkumulator gegen böse Energien. Mit Pop gegen Putin. Mit Preußen Münster in die 3. Liga. Der Mutmachpodcast von Funke startet mit Wichtigem, Witzigem und Wirrem in die neue Woche. Hat Putin heimlich unter der Bettdecke ESC geguckt? Ein ziemlich bizarres Mittertagsgedicht. Sind Scholz und Selenskij jetzt ziemlich beste Freunde? Das leise Bremen als Gegenentwurf zu Polterbayern? Techno in der Kirche. Probenraum statt Bollerwagen. Wenn Baumpfleger beschimpft werden. Und Uwe Seeler bei Preußen Münster. Plus: Unser Eis des Sommers. Folge 571.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de