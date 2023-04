Braunschweiger Arbeitgeber: New Work-Trend ist oft Augenwischerei

Im Ringen um die knapper werdenden Arbeitskräfte werben viele Unternehmen mit den Vorzügen der „neuen Arbeit“, der „New Work“. Allerdings warnt Florian Bernschneider, Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbands Region Braunschweig (AGV), vor Augenwischerei. „New Work ist ein Sammelbegriff für ziemlich alles, was fancy in der Arbeitswelt ist. Deswegen ist es leichter zu sagen, was New Work alles nicht ist. New Work ist zum Beispiel nicht der Tischkicker, der Obstkorb oder das Fahrrad an der Wand. Alles, was modern und schick ist, wird gleich mit diesem Label belegt“, sagt Bernschneider in der neuen Folge des Podcasts „Streitpunkte“.