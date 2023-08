AL-Elektronik Distribution GmbH ist ein Distributor von elektromechanischen, passiven und semiconductor Produkten und wurde 1999 gegründet. In der heutigen Folge hatten wir Lena Aumann und Felix Szymanek zu Gast. Lena war Duale Studentin in BWL und arbeitet bereits fest im Betrieb. Felix ist noch in der Ausbildung zum Kaufmann für Großhandelsmanagement und kurz davor diese erfolgreich abzuschließen. Gemeinsam erzählen sie uns über ihre Arbeit im Vertrieb und den Ablauf Ihrer Ausbildung bzw. des Dualen Studiums.

