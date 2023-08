BMA - Braunschweigische Maschinenbauanstalt AG

Laura Nehrkorn ist im 3. Lehrjahr auszubildende Industriekauffrau. Was macht sie für Erfahrungen bei der BMA.

Schon seit mehr als 100 Jahren sorgt die BMA für die Ausbildung junger Menschen und begleitet sie beim Einstieg ins Berufsleben. In der heutigen Folge hatten wir Laura Nehrkorn zu Gast. Sie ist Auszubildende Industriekauffrau im 3. Lehrjahr und erzählt von ihren persönlichen Erfahrungen aus der Ausbildung. Unter anderem gibt sie ein paar Einblicke in ihren aktuellen Arbeitsalltag in der Finanzbuchhaltung und die ein oder andere Herausforderung, die sie gemeistert hat.

