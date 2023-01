Nach der JAV Wahl im vergangenen Oktober, stellen sich die neu gewählte JAV-Vorsitzende Angelina Friedel und ihr Stellvertreter David Krebs den Fragen von Britta Ziegfeld. Wie ist das Resümee nach den ersten Wochen als JAV und was haben sie noch vor zu bewegen? Welches sind die drängendsten Themen und was hat sie eventuell überrascht? All das erfahrt ihr in dieser Folge.