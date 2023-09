Episode 64: Thors Hammer und Strafstoßkontroverse bei Eintracht

Braunschweig. Länderspielpause für Eintracht? Doch was macht unsere Sportredaktion eigentlich in der Zeit?

Strafstoß oder nicht? Die Sportredakteure Lars Rücker und Tobias Feuerhahn diskutieren, ob der Eintracht gegen St. Pauli einen Elfmeter hätte bekommen müssen – und warum die Erklärung des Schiedsrichters schwierig ist. Außerdem geht’s um die ersten (persönlichen) Eindrücke der Last-Minute-Neuzugänge Thórir Helgason und Florian Krüger. Und es gibt einen Einblick, was eine Sportredaktion in einer Länderspiel-Pause eigentlich so treibt.