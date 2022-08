Eintracht-Podcast: Warum uns noch immer nicht bange ist

Braunschweig Die Stimmung in Braunschweig schlägt auf den Magen, aber muss man gleich von einer Blamage sprechen? Wir zeigen, wie es raus aus dem Sumpf geht.

Schwarz auf weiß steht es in der Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga: Eintracht Braunschweig ist mit null Toren und null Punkten Letzter. Das ist eine miserable Ausbeute, aber dennoch kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken, finden unsere Redakteure Tobias Feuerhahn und Leonard Hartmann. „Es gibt auch Grautöne“, sagt Letzterer.

Denn die gezeigten Leistungen der Eintracht waren mit Ausnahme des lahmen Auftritts gegen den SC Paderborn (0:1) mehr Wert als die Doppelnull bestehend aus Toren und Punkten. Was konkret Besserung verspricht und wer nun der große Hoffnungsträger in der Offensive ist, hört ihr in dieser Folge.

