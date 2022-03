"Löwengebrüll": Ist Eintracht bereit für den Saisonendspurt?

Braunschweig. Daniel Mau und Lars Rücker sprechen über die Situation vor dem Spiel gegen Havelse und die wichtigen Faktoren für einen Aufstieg in die 2. Liga.

Die Drittliga-Fußballer von Eintracht Braunschweig haben sich von der 0:2-Niederlage gegen den 1. FC Saarbrücken erholt. Nacheinander gab es einen Sieg gegen die U23 von Borussia Dortmund und ein Remis beim direkten Konkurrenten VfL Osnabrück. In der neuen Folge unseres Eintracht-Braunschweig-Podcasts „Löwengebrüll“ sprechen die Sportredakteure der Braunschweiger Zeitung, Daniel Mau und Lars Rücker, über die Situation beim Fußball-Drittligisten vor dem Spiel gegen den TSV Havelse, die neue Präsidentin Nicole Kumpis und die wichtigen Faktoren für einen möglichen Aufstieg in die 2. Bundesliga. Durch Kumpis erlebte die Eintracht bundesweite Aufmerksamkeit. Doch was bedeutet das für die Zukunft? Und wird der Rummel bleiben, wenn für die neue Eintracht-Führung das Tagesgeschäft läuft?

Baustelle in Eintrachts defensivem Mittelfeld bleibt wegen Gelbsperren bestehen

Außerdem geht es um die gelben Karten für die Mittelfeldspieler Jannis Nikolaou und Robin Krauße, die nun nacheinander ein Spiel fehlen beziehungsweise gefehlt haben. Krauße kehrt nach seiner Auszeit zurück. Danilo Wiebe, der in dieser Woche mit unserer Zeitung im Interview sprach, ist ein aussichtsreicher Kandidat für die vakante Position gegen den Tabellenvorletzten. Darüber hinaus sprechen unsere Reporter über die Parallelen der jetzigen Mannschaft mit der, die den Aufstieg im Corona-Sommer 2020 schaffte.