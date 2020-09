"Löwengebrüll" - Der Eintracht-Podcast ist da!

Braunschweig In der ersten Folgen sprechen die Sportredakteure Daniel Mau und Lars Rücker über die Lage vor dem Saisonstart, Heidenheim und Kobylanski.

Nicht nur bei den Fußballern von Eintracht Braunschweig ist vor dem Start in die 2. Fußball-Bundesliga vieles neu. Auch unsere Sportredaktion geht mit einem frischen Format ins Rennen. Unser Podcast „Löwengebrüll“ erscheint zum Saisonstart und anschließend jeweils am Donnerstag vor einem Heimspiel der Blau-Gelben und liefert Analysen und Hintergründe zum Geschehen rund um die Fußballer von der Hamburger Straße.

In Folge eins sprachen unsere Redakteure Daniel Mau und Lars Rücker über:

Die 5:4-Gala im DFB-Pokal gegen Hertha BSC

Der Sieg in der ersten Pokalrunde sorgte bei unseren Redakteuren durchaus für ein kleines bisschen Euphorie, was die Zweitliga-Saison angeht. Viele Facetten der Spielidee des neuen Trainers Daniel Meyer waren bereits zu sehen. Kleinere Fragezeichen bleiben in der Defensive und auf der Torwart-Position.

Den kommenden Gegner 1. FC Heidenheim

Der kleine Klub aus Süddeutschland hat in der 2. Liga nicht zuletzt durch Trainer-Urgestein Frank Schmidt Kultstatus erreicht. Allerdings schwebt das Damoklesschwert der verlorenen Relegation zur Bundesliga über den Köpfen der Spieler. Nicht auszuschließen, dass dem Vorjahresdritten eine komplizierte Saison ins Haus steht.

Spielmacher Martin Kobylanski

Mit seinen 18 Toren in der 3. Liga hatte der Deutsch-Pole eigentlich schon genug Werbung für sich gemacht. Drei Tore gegen Hertha unterstrichen seine Stammplatz-Ansprüche, aber riefen Diskussionen um einen Abgang hervor. Unsere Meinung: Von einem Wechsel so spät in der Transferphase würde der Zehner sportlich nicht profitieren.

Die Stürmersuche

Den gewünschten Neuner hat Daniel Meyer noch nicht gefunden. Von welchem Oldie er träumte, hören Sie in unserem Podcast.