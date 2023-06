Wie schaffen wir Chancengleichheit in der Berufswelt?

Sie ist eine von Deutschlands jüngsten Frauen in Führungspositionen. Mirijam Trunk sagt über sich selbst, privilegiert aufgewachsen zu sein. Erst im Laufe ihrer Laufbahn erkannte sie strukturelle Chancenungleichheiten, Frauen sowie Minderheiten betreffend. In ihrem Buch "Dinge, die ich am Anfang meiner Karriere gerne gewusst hätte" fasst sie ihre Ergebnisse aus Recherche und Gesprächen zusammen. Außerdem spricht sie mit uns darüber, was jede/r von uns tun kann und sollte, um das Arbeitssystem in Deutschland positiv zu verändern.