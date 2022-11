„Draußen“ mit Olaf Rieck: Beim Bergsteigen zählt das „Wie“

Der Höhenbergsteiger Olaf Rieck (links) und der Vortragsreferent des Deutschen Alpenvereins in Braunschweig, Stefan Weinert (Mitte), sprachen mit „Draußen“-Podcaster Michael Strohmann in unserem Aufnahmestudio über den bevorstehenden Vortrag „Hidden Peak“ von Rieck in der Brunsviga.

Höhenbergsteiger Olaf Rieck wird am 25. November in der Braunschweiger Brunsviga erklären, was so besonders ist an der Besteigung eines Achttausender.