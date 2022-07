„Draußen“ auf dem Rennrad: Norwegische „Stärkeprüfung“

Braunschweig. Jann-Luca Künßberg hat sich der „Styrkeprøven“ (Stärkeprüfung) in Norwegen gestellt. Zu bewältigen sind 560 Kilometer von Trondheim nach Oslo.

Mit seinem Rennrad erklimmt Redakteur Jann-Luca Künßberg aus Osterode auch mal Alpenpässe – wie hier in Österreich.

In einem Team, zu dem auch der frühere Zeitfahrweltmeister und fünffache Tour-de-France-Etappensieger Tony Martin gehörte, hat der 29-jährige Harzer das Ziel nach 18,5 Stunden und anfänglich miserablem Wetter erreicht. Künßberg erzählt davon, wie sich Strapazen in Zuversicht und Euphorie verwandeln können und was Menschen durch ihre Teilnahme zu finden hoffen. Eine Geschichte von steif gefrorenen Fingern und einem Tages-Kalorienverbrauch, der fast einem normalen Wochenbedarf entspricht.