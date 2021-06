"Draussen"-Podcast: Ana Zirner: Allein sein mit den Bergen (2/2)

Im „Draußen“-Podcasts spricht Ana Zirner darüber, wie wir unser Leben verändern können, um uns in ein gesundes Verhältnis zur Welt zu setzen – ohne dabei sauertöpfisch zu werden.

Verteilt auf zwei Episoden erzählt die 37-jährige Ana Zirner aus Oberaudorf über ihr Leben mit und in den Bergen. Über ihre wochenlangen Solo-Märsche in den Alpen und im Südwesten der USA hat sie Bücher geschrieben.

Ana Zirner: „Wenn ich mich draußen bewege, erlebe ich die Kreisläufe der Natur"

In der zweiten Folge des „Draußen“-Podcasts mit ihr geht es darum, wie wir unser Leben verändern können, um uns in ein gesundes Verhältnis zur Welt zu setzen – ohne dabei sauertöpfisch zu werden. „Wenn ich mich draußen bewege, erlebe ich die Kreisläufe der Natur. Je länger ich draußen bin, um so deutlicher“, berichtet die frühere Theatermacherin und Regisseurin.

