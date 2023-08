Wolfsburg. Dr. Jürgen Wiens ist seit 17 Jahren Chefarzt der Radiologie am Klinikum Wolfsburg. Er erklärt den Unterschied zwischen Röntgen, MRT und CT.

Episode 27 Gesundheits-Podcast: Detektivarbeit in der Radiologie

Ein Radiologe kann Leben retten. Bei einem schwerverletzten Menschen kommt es auf eine sekundenschnelle Diagnose an. Häufig ist aber auch akribische Detektivarbeit am Monitor gefragt. Dr. Jürgen Wiens ist Chefarzt der Radiologie am Klinikum Wolfsburg und hat bereits hunderttausende Röntgenbilder ausgewertet. Er erklärt den Unterschied zwischen Computer- und Magnetresonanztomographie, ob Röntgenstrahlen gefährlich sind und welche Rolle Künstliche Intelligenz bei seiner Arbeit spielt.