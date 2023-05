Dr. Armin Leitenberger (links), Chefarzt der Urologie am Klinikum Wolfsburg, sprach im Gesundheitspodcast „Auf Herz und Nieren“ mit Redakteur Markus Kutscher über das Thema Nierensteine.

Immer mehr Menschen leiden mindestens einmal im Leben an Nierensteinen. Wer besonders gefährdet ist, warum diese kleinen Steinchen so große Schmerzen verursachen und ob Bier Nierensteine verhindern kann, das verrät Dr. Armin Leitenberger, seit 2006 Chefarzt der Urologie am Klinikum Wolfsburg, im neuen Gesundheitspodcast „Auf Herz und Nieren“.