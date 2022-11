Gesundheits-Podcast: Wenn die Hände schmerzen und kribbeln

In keinem anderen Körperteil befinden sich auf engstem Raum vergleichbar viele Sehnen, Muskeln, Nerven und Knochen wie in der Hand. Privatdozent Dr. Alexander Wegner ist Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Handchirurgie am Klinikum Wolfsburg. Der 42-Jährige behandelt nicht nur Unfallopfer, sondern auch Verletzungen und Erkrankungen des Bewegungsapparates und der Hand. Im Gesundheitspodcast „Auf Herz und Nieren“ spricht er mit Redakteur Markus Kutscher über zwei sehr häufige Erkrankungen der Hand: die Sehnenscheidenentzündung und das Karpaltunnelsyndrom.