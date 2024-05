„Ich kann hier nicht mehr atmen.“ Eine Friedensnobelpreisträgerin, die in Teheran im Gefängnis sitzt, Frauen, die ohne Kopftuch auf die Straße gehen, iranische Heldinnen für die Freiheit – Suse Schumacher spricht mit der Kulturjournalistin Stefanie von Wietersheim über ihr Buch „Irans Töchter: Über Mut, Heimat und die Schönheit des Lebens“. Die Themen: Wie steht es um den Kampf der iranischen Frauen für Gleichberechtigung und Freiheit? Wie zeigt sich Frauensolidarität? Wie funktioniert Geschlechtershaming? Was an einem sinnlichen Frauenkörper ist Sünde? Sind wir in Deutschland schon fertig mit der Gleichberechtigung? Plus: Wir verlosen das neue Buch von Stefanie von Wietersheim. Folge 756.

Plus: Wir verlosen das neue Buch von Stefanie von Wietersheim. Folge 756.

Stefanie von Wietersheim

Das Buch:

Irans Töchter: über Mut, Heimat und die Schönheit des Lebens

