00:27: Riesige Solarparks sollen in Braunschweig entstehen

03:16: Lachgas für Schüler in Gifhorn: Eltern schreiben Brief an Lauterbach

05:30: Wolfsburgs Naturschützer stoppen Waschbären stellenweise

08:00: Warum und wonach Taucher den Stichkanal nach Salzgitter absuchen

09:28: Droht Braunschweig nun auch der Starkregen?

Ihr habt was mitzuteilen? Schickt uns 'ne Mail an 5nach5@funkemedien.de oder schreibt per Whatsapp an 0173 510 6245. Wir freuen uns!