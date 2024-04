Prof. Marco Schroeter vom Klinikum Wolfsburg über Symptome, Behandlung und Vorbeugung einer Herzschwäche.

Fast vier Millionen Menschen in Deutschland leiden an einer Herzinsuffizienz. Die Erkrankung ist die häufigste Ursache für Krankenhauseinweisungen und Sterbefälle. Über die Symptome, Behandlung und Vorbeugung einer Herzschwäche spricht Prof. Dr. Marco Schroeter im neuen Gesundheitspodcast „Auf Herz und Nieren“. Der 50-Jährige ist seit Oktober 2023 Chefarzt der Medizinischen Klinik I am Klinikum Wolfsburg.