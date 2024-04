In der aktuellen Folge Studio Blau-Gelb spricht Lars mit Eintracht-Fan Jussi-Pekka Rode, besser begannt als Blogger “Blau-Gelbe Datenwelt“ über das 0:0 im Niedersachsen-Derby gegen Hannover 96. Außerdem ging es um die Verletzung von Robert Ivanov, mögliche Baustellen in der Kaderplanung und die verbleibenden Aufgaben in der 2. Bundesliga. Im Studio Blau-Gelb widmen wir uns voll und ganz unserer Leidenschaft für Eintracht Braunschweig! Von klassischen Spieltagsanalysen bis hin zu gelegentlichen Besuchen von Fußballgrößen der Eintracht - hier bekommst du alles, was das Herz eines echten Löwenfans begehrt. Ob Erfolg oder Niederlage: Ihr seid herzlich dazu eingeladen, als Teil von Studio Blau-Gelb die Entwicklungen im Verein zu diskutieren und die Sendung mitzugestalten. Schreibt uns in den Kommentaren oder auf Instagram!

In der aktuellen Folge Studio Blau-Gelb spricht Lars mit Eintracht-Fan Jussi-Pekka Rode, besser begannt als Blogger "Blau-Gelbe Datenwelt" über das 0:0 im Niedersachsen-Derby gegen Hannover 96. Außerdem ging es um die Verletzung von Robert Ivanov, mögliche Baustellen in der Kaderplanung und die verbleibenden Aufgaben in der 2. Bundesliga.

Im Studio Blau-Gelb widmen wir uns voll und ganz unserer Leidenschaft für Eintracht Braunschweig! Von klassischen Spieltagsanalysen bis hin zu gelegentlichen Besuchen von Fußballgrößen der Eintracht - hier bekommst du alles, was das Herz eines echten Löwenfans begehrt.

Ob Erfolg oder Niederlage: Ihr seid herzlich dazu eingeladen, als Teil von Studio Blau-Gelb die Entwicklungen im Verein zu diskutieren und die Sendung mitzugestalten. Schreibt uns in den Kommentaren oder auf Instagram!

Hier geht es zu unserer Eintracht-Legenden-Doku

Schon Fan von Studio Blau-Gelb?

Instagram

Studio Blau-Gelb auf Spotify

Studio Blau-Gelb auf Apple Podcasts