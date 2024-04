In der fünften Folge verrät Prof. Ingo Froböse, warum Bewegung ein Medikament ohne Beipackzettel ist, wie wir selbst die Anzahl unserer Abwehrzellen erhöhen können, wieso unsere Beinmuskeln am wichtigsten sind, wie effektiv schon ein Mini-Workout im Badezimmer ist und wann es gefährlich wird, sich zu schonen. Plus kleine Übungen für zwischendurch 11.9.2023 Mitarbeit: Redaktion: HÖRZU / Anja Matthies Musik & Rubriken: Simon Eichinger Schnitt: Amadeus Lindemann Foto: Sebastian Bahr Links für Fitness- und Gesundheitstipps von Professor Ingo Froböse: YouTube Kanal: https://www.youtube.com/@formelfroboese Formel Froböse Website: http://formel-froboese.de/ Formel Froböse auf Instagram: https://www.instagram.com/formel_froboese/ Ingo Froböse auf Facebook: https://www.facebook.com/IngoFroboese Link zu aktuellem Buch/Büchern: https://www.ingo-froboese.de/buecher/#forward

In der fünften Folge verrät Prof. Ingo Froböse, warum Bewegung ein Medikament ohne Beipackzettel ist, wie wir selbst die Anzahl unserer Abwehrzellen erhöhen können, wieso unsere Beinmuskeln am wichtigsten sind, wie effektiv schon ein Mini-Workout im Badezimmer ist und wann es gefährlich wird, sich zu schonen. Plus kleine Übungen für zwischendurch 11.9.2023 Mitarbeit: Redaktion: HÖRZU / Anja Matthies Musik & Rubriken: Simon Eichinger Schnitt: Amadeus Lindemann Foto: Sebastian Bahr Links für Fitness- und Gesundheitstipps von Professor Ingo Froböse: YouTube Kanal: https://www.youtube.com/@formelfroboese Formel Froböse Website: http://formel-froboese.de/ Formel Froböse auf Instagram: https://www.instagram.com/formel_froboese/ Ingo Froböse auf Facebook: https://www.facebook.com/IngoFroboese Link zu aktuellem Buch/Büchern: https://www.ingo-froboese.de/buecher/#forward