Der Ex-Gefängnisarzt war Gast beim 3. Crime-Talk im Medienhaus. Er sprach über herausragende Täter und stellte sich den Fragen.

Zum dritten Mal lud unsere Zeitung zum Live-Crime-Podcast am 1. März 2024 ins Medienhaus ein. Gast war Deutschlands bekanntester Gefängnisarzt, Joe Bausch. Vor rund 350 Gästen sprach er mit Moderator Hendrik Rasehorn über seine Erlebnisse im Knastalltag, herausragende Häftlinge und deren Taten.

Da war einmal der Fall Alfred Lecki - der Polizistenmörder und Ausbrecherkönig, den ein Innenminister mal als „Deutschlands Verbrecher Nummer eins“ bandmarkte. 1969 befand sich Lecki mal wieder auf der Flucht und wurde damals ausgerechnet im Braunschweiger Rotlichtmilieu verhaftet. Bausch lernte Lecki später in dessen Zeit in der JVA Werl kennen. Dort war er mehr als drei Jahrzehnte für die medizinische Betreuung der Häftlinge verantwortlich.

Nur wenige Tage vor dem Crime-Talk wurde die mutmaßliche RAF-Terroristin Daniela Klette nach jahrzehntelanger Flucht verhaftet. Darauf angesprochen erinnerte sich Bausch an seine Erlebnisse mit RAF-Häftlingen. Aus aktuellem Anlass wurde auch über den Fall Christian B. gesprochen, der sich wegen mehrerer Sexualstraftaten vor dem Landgericht Braunschweig verantworten muss und als Hauptverdächtiger im Fall Madeleine „Maddie“ McCann gilt. Ein weiteres Thema: Der Dreifachmörder Kurz Knickmeier, der gemeinsam mit einem Komplizen als brutaler Geiselnehmer von JVA-Bediensteten in Werl Schlagzeilen schrieb. Er sitzt mittlerweile fast vier Jahrzehnte in Haft und will sich nun selbstbestimmt das Leben nehmen.

Bausch, der sich als Schauspieler („Tatort“) auf jeder Bühne wohlfühlt, sprach anekdotenreich über das Leben in Haft. Es gibt Kriminelle, die gehören hinter Gittern, um die Gesellschaft zu beschützen. Aber ist Haft für alle Arten von Verbrechern die richtige Antwort? Das beantwortete Bausch genauso ausführlich, wie abschließend die Fragen des Publikum.s

Parallel zu dieser neuen Folge veröffentlicht unsere Redaktion außerdem den dritten Teil des „ABC des Todes“ mit Joe Bausch.