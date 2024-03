Von Schwerkriminellen und ihren Bewachern: Deutschlands bekanntester Knast-Experte Joe Bausch spricht über das harte Leben in Haftanstalten - von A bis Z.

Ein (Berufs-)Leben im Knast - fast 32 Jahre hat er in einer Haftanstalt verbracht: Joe Bausch war Gefängnisarzt in der Justizvollzugsanstalt Werl, der größten Haftanstalt in NRW, wo die richtig harten Jungs einsitzen. Dort behandelte er Betrüger, Bankräuber, Vergewaltiger, Mörder, Psychopathen. „Das Schlimme im Knast sind nicht Wachleute, Stacheldraht oder Zellen. Ihre Mitgefangenen sind die Hölle“, erklärte Bausch im Interview mit unserer Zeitung, wie man sich das Leben eines Sträflings in einer Haftanstalt vorstellen muss. „Egal, wie hart Sie sein mögen“, meinte Bausch, „Sie werden im Knast immer jemanden treffen, der noch stärker, härter und skrupelloser ist als Sie.“

Bausch arbeitet seit vielen Jahren als Schauspieler und gehört zum Team des Kölner „Tatort“. Als Schriftsteller hat er mehrere True Crime-Bücher veröffentlicht, die Bestseller wurden. Aktuell schreibt er an seiner Biografie. Nun ist er Gast in Episode 62 von „Tatort Niedersachsen“, dem erfolgreichen Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Er spricht er mit Redakteur Hendrik Rasehorn über seine Erlebnisse in Werl mit Schwerverbrechern: Es geht um Angriffe auf Wachleute, Fluchtversuche und Geiselnahmen, um Geld, Waffen und Verstecke, Fragen wie lebenslänglich oder unschuldig in Haft. Es ist eine Frage-und-Antwort-Debatte entlang der Buchstaben des Alphabets - ein „ABC des Todes“. Dies ist bereits der dritte Teil: In Episode 50, der „Leichenflüsterer“, kam der Hamburger Rechtsmediziner Klaus Püschel nach Braunschweig. Ihm folgte der Bremer Profiler Axel Petermann in Episode 57, der „Mindhunter“.

Parallel zu dieser neuen Folge veröffentlicht unsere Redaktion auch den Mitschnitt des Auftritts von Joe Bausch am 1. März 2024 beim dritten Crime-Talk unserer Zeitung im Forum Medienhaus. Vor rund 350 Gästen berichtete er dort von seinen Erlebnissen mit herausragenden Straftätern.